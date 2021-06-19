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19.06.2021 04:29
Рубрика: В мире

Власти Нью-Йорка будут платить пособие бездомным в качестве эксперимента

Фото: AFP/Angela Weiss Фото: AFP/Angela Weiss
Фото: AFP/Angela Weiss

Власти Нью-Йорка и ряд американских благотворительных организаций проведут социальный эксперимент, в рамках которого будут выплачивать пособия группе бездомных молодых людей. Такую информацию в пятницу распространил телеканал Fox News.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Для участия планируется отобрать 30-40 человек в возрасте 18-24 лет, которым негде жить в Нью-Йорке, пишет ТАСС. Ожидается, что участники эксперимента будут безвозмездно получать по 1250 долларов в месяц в течение двух лет. Предусмотрена и возможность предоставления им более крупных сумм в целях оплаты жилья.

Авторы инициативы хотят выяснить, повысят ли данные выплаты шансы на то, что участники программы найдут постоянное жилье и работу. Кроме того, их успехи сравнят с достижениями тех, кто получает меньшие выплаты или не получает их совсем.

На финансирование программы планируется выделить около 2,5 миллиона долларов, часть из них будет направлена из городского бюджета. Мэр мегаполиса Билл де Блазио выразил надежду, что данная инициатива поможет покончить с беспризорностью среди молодежи Нью-Йорка.

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