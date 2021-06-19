За сутки в России подтверждено 17906 случаев COVID-19 в 85 регионах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
За последние сутки в России подтверждено 17906 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 9120
- 2 Московская область 1456
- 3 Санкт-Петербург 996
- 4 Нижегородская область 231
- 5 Республика Бурятия 226
- 6 Воронежская область 193
- 7 Республика Крым 166
- 8 Ростовская область 159
- 9 Свердловская область 159
- 10 Тверская область 143
- 11 Красноярский край 137
- 12 Новосибирская область 131
- 13 Брянская область 128
- 14 Иркутская область 126
- 15 Пермский край 122
- 16 Саратовская область 119
- 17 Ленинградская область 114
- 18 Кировская область 113
- 19 Краснодарский край 111
- 20 Забайкальский край 107
- 21 Республика Башкортостан 107
- 22 Смоленская область 106
- 23 Хабаровский край 105
- 24 Архангельская область 103
- 25 Омская область 103
- 26 Кемеровская область 102
- 27 Оренбургская область 99
- 28 Ярославская область 98
- 29 Челябинская область 98
- 30 Республика Саха (Якутия) 96
- 31 Ульяновская область 96
- 32 Волгоградская область 92
- 33 Приморский край 91
- 34 Калининградская область 90
- 35 Алтайский край 90
- 36 Мурманская область 89
- 37 Тульская область 86
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 85
- 39 Пензенская область 82
- 40 Республика Карелия 80
- 41 Тюменская область 78
- 42 Курская область 77
- 43 Республика Коми 76
- 44 Владимирская область 74
- 45 Белгородская область 73
- 46 Ставропольский край 72
- 47 Самарская область 70
- 48 Тамбовская область 68
- 49 Республика Хакасия 67
- 50 Ивановская область 67
- 51 Сахалинская область 66
- 52 Республика Дагестан 65
- 53 Псковская область 63
- 54 Севастополь 61
- 55 Вологодская область 60
- 56 Костромская область 59
- 57 Липецкая область 58
- 58 Калужская область 56
- 59 Рязанская область 56
- 60 Орловская область 54
- 61 Республика Чувашия 53
- 62 Амурская область 49
- 63 Астраханская область 49
- 64 Томская область 49
- 65 Удмуртская Республика 44
- 66 Новгородская область 39
- 67 Республика Мордовия 34
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 33
- 69 Республика Татарстан 32
- 70 Курганская область 30
- 71 Республика Марий Эл 26
- 72 Республика Алтай 25
- 73 Республика Калмыкия 25
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 20
- 75 Чеченская Республика 16
- 76 Камчатский край 15
- 77 Республика Тыва 15
- 78 Республика Адыгея 14
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 80 Магаданская область 12
- 81 Республика Ингушетия 12
- 82 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 83 Еврейская автономная область 8
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 299 215 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика 0,08%
- 3. Республика Тыва, Республика Адыгея 0,09%
За последние сутки подтверждено 466 смертей
- Москва 76
- Санкт-Петербург 66
- Нижегородская область 20
- Ульяновская область 14
- Свердловская область 14
- Московская область 12
- Краснодарский край 12
- Республика Бурятия 12
- Ростовская область 11
- Самарская область 11
- Ленинградская область 9
- Пермский край 8
- Саратовская область 8
- Иркутская область 8
- Новосибирская область 8
- Тульская область 7
- Тюменская область 7
- Алтайский край 7
- Красноярский край 7
- Брянская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Пензенская область 6
- Владимирская область 5
- Курская область 5
- Рязанская область 5
- Смоленская область 5
- Тверская область 5
- Республика Крым 5
- Оренбургская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Воронежская область 4
- Липецкая область 4
- Орловская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Коми 4
- Мурманская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Кемеровская область 4
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Курганская область 3
- Хабаровский край 3
- Республика Карелия 2
- Архангельская область 2
- Вологодская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Хакасия 2
- Омская область 2
- Забайкальский край 2
- Белгородская область 1
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 1
За весь период по России умерло 128 911 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 684 человека
- Москва 3395
- Санкт-Петербург 1379
- Московская область 957
- Ростовская область 190
- Воронежская область 171
- Тамбовская область 162
- Пермский край 159
- Республика Башкортостан 148
- Свердловская область 146
- Нижегородская область 129
- Республика Бурятия 125
- Республика Саха (Якутия) 121
- Республика Крым 117
- Кировская область 111
- Белгородская область 110
- Челябинская область 106
- Новосибирская область 101
- Красноярский край 100
- Брянская область 95
- Ставропольский край 95
- Ленинградская область 94
- Ульяновская область 90
- Омская область 83
- Саратовская область 81
- Архангельская область 78
- Калининградская область 76
- Хабаровский край 76
- Курская область 75
- Тюменская область 73
- Смоленская область 71
- Волгоградская область 71
- Кемеровская область 69
- Краснодарский край 67
- Астраханская область 67
- Оренбургская область 67
- Республика Карелия 65
- Самарская область 62
- Севастополь 60
- Тульская область 58
- Забайкальский край 58
- Ивановская область 57
- Костромская область 57
- Ярославская область 57
- Ханты-Мансийский автономный округ 57
- Иркутская область 57
- Калужская область 54
- Вологодская область 54
- Рязанская область 53
- Липецкая область 52
- Владимирская область 51
- Орловская область 50
- Республика Дагестан 50
- Сахалинская область 47
- Амурская область 45
- Республика Чувашия 44
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 40
- Республика Коми 39
- Мурманская область 38
- Республика Татарстан 36
- Новгородская область 32
- Ямало-Ненецкий автономный округ 32
- Тверская область 31
- Псковская область 31
- Курганская область 26
- Республика Марий Эл 23
- Приморский край 21
- Республика Хакасия 20
- Республика Калмыкия 17
- Пензенская область 14
- Чеченская Республика 13
- Республика Алтай 11
- Республика Тыва 10
- Алтайский край 10
- Томская область 10
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Республика Адыгея 7
- Республика Ингушетия 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Магаданская область 5
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 861 343