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19.06.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17906 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России подтверждено 17906 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 9120
  • 2 Московская область 1456
  • 3 Санкт-Петербург 996
  • 4 Нижегородская область 231
  • 5 Республика Бурятия 226
  • 6 Воронежская область 193
  • 7 Республика Крым 166
  • 8 Ростовская область 159
  • 9 Свердловская область 159
  • 10 Тверская область 143
  • 11 Красноярский край 137
  • 12 Новосибирская область 131
  • 13 Брянская область 128
  • 14 Иркутская область 126
  • 15 Пермский край 122
  • 16 Саратовская область 119
  • 17 Ленинградская область 114
  • 18 Кировская область 113
  • 19 Краснодарский край 111
  • 20 Забайкальский край 107
  • 21 Республика Башкортостан 107
  • 22 Смоленская область 106
  • 23 Хабаровский край 105
  • 24 Архангельская область 103
  • 25 Омская область 103
  • 26 Кемеровская область 102
  • 27 Оренбургская область 99
  • 28 Ярославская область 98
  • 29 Челябинская область 98
  • 30 Республика Саха (Якутия) 96
  • 31 Ульяновская область 96
  • 32 Волгоградская область 92
  • 33 Приморский край 91
  • 34 Калининградская область 90
  • 35 Алтайский край 90
  • 36 Мурманская область 89
  • 37 Тульская область 86
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 85
  • 39 Пензенская область 82
  • 40 Республика Карелия 80
  • 41 Тюменская область 78
  • 42 Курская область 77
  • 43 Республика Коми 76
  • 44 Владимирская область 74
  • 45 Белгородская область 73
  • 46 Ставропольский край 72
  • 47 Самарская область 70
  • 48 Тамбовская область 68
  • 49 Республика Хакасия 67
  • 50 Ивановская область 67
  • 51 Сахалинская область 66
  • 52 Республика Дагестан 65
  • 53 Псковская область 63
  • 54 Севастополь 61
  • 55 Вологодская область 60
  • 56 Костромская область 59
  • 57 Липецкая область 58
  • 58 Калужская область 56
  • 59 Рязанская область 56
  • 60 Орловская область 54
  • 61 Республика Чувашия 53
  • 62 Амурская область 49
  • 63 Астраханская область 49
  • 64 Томская область 49
  • 65 Удмуртская Республика 44
  • 66 Новгородская область 39
  • 67 Республика Мордовия 34
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 33
  • 69 Республика Татарстан 32
  • 70 Курганская область 30
  • 71 Республика Марий Эл 26
  • 72 Республика Алтай 25
  • 73 Республика Калмыкия 25
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 20
  • 75 Чеченская Республика 16
  • 76 Камчатский край 15
  • 77 Республика Тыва 15
  • 78 Республика Адыгея 14
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 80 Магаданская область 12
  • 81 Республика Ингушетия 12
  • 82 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 83 Еврейская автономная область 8
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 299 215 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика 0,08%
  • 3. Республика Тыва, Республика Адыгея 0,09%
За последние сутки подтверждено 466 смертей
  • Москва 76
  • Санкт-Петербург 66
  • Нижегородская область 20
  • Ульяновская область 14
  • Свердловская область 14
  • Московская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Республика Бурятия 12
  • Ростовская область 11
  • Самарская область 11
  • Ленинградская область 9
  • Пермский край 8
  • Саратовская область 8
  • Иркутская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Тульская область 7
  • Тюменская область 7
  • Алтайский край 7
  • Красноярский край 7
  • Брянская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Пензенская область 6
  • Владимирская область 5
  • Курская область 5
  • Рязанская область 5
  • Смоленская область 5
  • Тверская область 5
  • Республика Крым 5
  • Оренбургская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Воронежская область 4
  • Липецкая область 4
  • Орловская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Коми 4
  • Мурманская область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 4
  • Кемеровская область 4
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Курганская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Республика Карелия 2
  • Архангельская область 2
  • Вологодская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Хакасия 2
  • Омская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Белгородская область 1
  • Калужская область 1
  • Костромская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Челябинская область 1

За весь период по России умерло 128 911 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 684 человека
  • Москва 3395
  • Санкт-Петербург 1379
  • Московская область 957
  • Ростовская область 190
  • Воронежская область 171
  • Тамбовская область 162
  • Пермский край 159
  • Республика Башкортостан 148
  • Свердловская область 146
  • Нижегородская область 129
  • Республика Бурятия 125
  • Республика Саха (Якутия) 121
  • Республика Крым 117
  • Кировская область 111
  • Белгородская область 110
  • Челябинская область 106
  • Новосибирская область 101
  • Красноярский край 100
  • Брянская область 95
  • Ставропольский край 95
  • Ленинградская область 94
  • Ульяновская область 90
  • Омская область 83
  • Саратовская область 81
  • Архангельская область 78
  • Калининградская область 76
  • Хабаровский край 76
  • Курская область 75
  • Тюменская область 73
  • Смоленская область 71
  • Волгоградская область 71
  • Кемеровская область 69
  • Краснодарский край 67
  • Астраханская область 67
  • Оренбургская область 67
  • Республика Карелия 65
  • Самарская область 62
  • Севастополь 60
  • Тульская область 58
  • Забайкальский край 58
  • Ивановская область 57
  • Костромская область 57
  • Ярославская область 57
  • Ханты-Мансийский автономный округ 57
  • Иркутская область 57
  • Калужская область 54
  • Вологодская область 54
  • Рязанская область 53
  • Липецкая область 52
  • Владимирская область 51
  • Орловская область 50
  • Республика Дагестан 50
  • Сахалинская область 47
  • Амурская область 45
  • Республика Чувашия 44
  • Республика Мордовия 42
  • Удмуртская Республика 40
  • Республика Коми 39
  • Мурманская область 38
  • Республика Татарстан 36
  • Новгородская область 32
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 32
  • Тверская область 31
  • Псковская область 31
  • Курганская область 26
  • Республика Марий Эл 23
  • Приморский край 21
  • Республика Хакасия 20
  • Республика Калмыкия 17
  • Пензенская область 14
  • Чеченская Республика 13
  • Республика Алтай 11
  • Республика Тыва 10
  • Алтайский край 10
  • Томская область 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Республика Адыгея 7
  • Республика Ингушетия 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Магаданская область 5
  • Еврейская автономная область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 861 343

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