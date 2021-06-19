За сутки в России подтверждено 17906 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 17906 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

1 Москва 9120

2 Московская область 1456

3 Санкт-Петербург 996

4 Нижегородская область 231

5 Республика Бурятия 226

6 Воронежская область 193

7 Республика Крым 166

8 Ростовская область 159

9 Свердловская область 159

10 Тверская область 143

11 Красноярский край 137

12 Новосибирская область 131

13 Брянская область 128

14 Иркутская область 126

15 Пермский край 122

16 Саратовская область 119

17 Ленинградская область 114

18 Кировская область 113

19 Краснодарский край 111

20 Забайкальский край 107

21 Республика Башкортостан 107

22 Смоленская область 106

23 Хабаровский край 105

24 Архангельская область 103

25 Омская область 103

26 Кемеровская область 102

27 Оренбургская область 99

28 Ярославская область 98

29 Челябинская область 98

30 Республика Саха (Якутия) 96

31 Ульяновская область 96

32 Волгоградская область 92

33 Приморский край 91

34 Калининградская область 90

35 Алтайский край 90

36 Мурманская область 89

37 Тульская область 86

38 Ханты-Мансийский автономный округ 85

39 Пензенская область 82

40 Республика Карелия 80

41 Тюменская область 78

42 Курская область 77

43 Республика Коми 76

44 Владимирская область 74

45 Белгородская область 73

46 Ставропольский край 72

47 Самарская область 70

48 Тамбовская область 68

49 Республика Хакасия 67

50 Ивановская область 67

51 Сахалинская область 66

52 Республика Дагестан 65

53 Псковская область 63

54 Севастополь 61

55 Вологодская область 60

56 Костромская область 59

57 Липецкая область 58

58 Калужская область 56

59 Рязанская область 56

60 Орловская область 54

61 Республика Чувашия 53

62 Амурская область 49

63 Астраханская область 49

64 Томская область 49

65 Удмуртская Республика 44

66 Новгородская область 39

67 Республика Мордовия 34

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 33

69 Республика Татарстан 32

70 Курганская область 30

71 Республика Марий Эл 26

72 Республика Алтай 25

73 Республика Калмыкия 25

74 Кабардино-Балкарская Республика 20

75 Чеченская Республика 16

76 Камчатский край 15

77 Республика Тыва 15

78 Республика Адыгея 14

79 Карачаево-Черкесская Республика 13

80 Магаданская область 12

81 Республика Ингушетия 12

82 Республика Северная Осетия-Алания 10

83 Еврейская автономная область 8

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 299 215 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика 0,08%

3. Республика Тыва, Республика Адыгея 0,09%

За последние сутки подтверждено 466 смертей

Москва 76

Санкт-Петербург 66

Нижегородская область 20

Ульяновская область 14

Свердловская область 14

Московская область 12

Краснодарский край 12

Республика Бурятия 12

Ростовская область 11

Самарская область 11

Ленинградская область 9

Пермский край 8

Саратовская область 8

Иркутская область 8

Новосибирская область 8

Тульская область 7

Тюменская область 7

Алтайский край 7

Красноярский край 7

Брянская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Пензенская область 6

Владимирская область 5

Курская область 5

Рязанская область 5

Смоленская область 5

Тверская область 5

Республика Крым 5

Оренбургская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Воронежская область 4

Липецкая область 4

Орловская область 4

Ярославская область 4

Республика Коми 4

Мурманская область 4

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 4

Кемеровская область 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Республика Башкортостан 3

Курганская область 3

Хабаровский край 3

Республика Карелия 2

Архангельская область 2

Вологодская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Хакасия 2

Омская область 2

Забайкальский край 2

Белгородская область 1

Калужская область 1

Костромская область 1

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Челябинская область 1

За весь период по России умерло 128 911 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 684 человека

Москва 3395

Санкт-Петербург 1379

Московская область 957

Ростовская область 190

Воронежская область 171

Тамбовская область 162

Пермский край 159

Республика Башкортостан 148

Свердловская область 146

Нижегородская область 129

Республика Бурятия 125

Республика Саха (Якутия) 121

Республика Крым 117

Кировская область 111

Белгородская область 110

Челябинская область 106

Новосибирская область 101

Красноярский край 100

Брянская область 95

Ставропольский край 95

Ленинградская область 94

Ульяновская область 90

Омская область 83

Саратовская область 81

Архангельская область 78

Калининградская область 76

Хабаровский край 76

Курская область 75

Тюменская область 73

Смоленская область 71

Волгоградская область 71

Кемеровская область 69

Краснодарский край 67

Астраханская область 67

Оренбургская область 67

Республика Карелия 65

Самарская область 62

Севастополь 60

Тульская область 58

Забайкальский край 58

Ивановская область 57

Костромская область 57

Ярославская область 57

Ханты-Мансийский автономный округ 57

Иркутская область 57

Калужская область 54

Вологодская область 54

Рязанская область 53

Липецкая область 52

Владимирская область 51

Орловская область 50

Республика Дагестан 50

Сахалинская область 47

Амурская область 45

Республика Чувашия 44

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 40

Республика Коми 39

Мурманская область 38

Республика Татарстан 36

Новгородская область 32

Ямало-Ненецкий автономный округ 32

Тверская область 31

Псковская область 31

Курганская область 26

Республика Марий Эл 23

Приморский край 21

Республика Хакасия 20

Республика Калмыкия 17

Пензенская область 14

Чеченская Республика 13

Республика Алтай 11

Республика Тыва 10

Алтайский край 10

Томская область 10

Карачаево-Черкесская Республика 9

Республика Северная Осетия - Алания 8

Республика Адыгея 7

Республика Ингушетия 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Магаданская область 5

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1

Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 861 343