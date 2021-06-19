Зарплату инвалидов в интернатах не будут учитывать при расчете их дохода

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 9 июля подготовить изменения законодательства, чтобы не учитывать зарплату граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчете их дохода.

Сегодня до 75 процентов средств таких людей уходят на оплату услуг, полученных в интернате. В этот доход входят пенсии, пособия, а также зарплата.

На встрече с премьером 8 июня соцработники просили исключить из учета зарплату, чтобы у граждан оставалось больше денег, которыми они могут сами распоряжаться, и был стимул для получения новой профессии и поиска интересной работы.