Актриса и сценаристка Хайди Феррер заболела COVID и покончила с собой

50-летняя американская актриса и сценаристка Хайди Феррер покончила с собой в Лос-Анджелесе за два дня до дня рождения. Произошла трагедия еще 26 мая, но известно об этом стало только сейчас.

В комментарии изданию Deadline вдовец артистки, сценарист, режиссер и продюсер Ник Гут заявил, что Феррер заразилась коронавирусом в апреле прошлого года и с тех пор ее состояние неуклонно ухудшалось. К маю этого года Хайди оказалась прикованной к постели, постоянно испытывая невыносимую физическую боль.

RIP Heidi Ferrer, a longtime WGA member and writer on DAWSON'S CREEK, WASTELAND, and more.



Thanks for all you shared with us, Heidi. pic.twitter.com/1kQC2dbQtZ — The Black List (@theblcklst) June 17, 2021

Феррер родилась 28 мая 1970 года в Канзасе. В надежде сделать артистическую карьеру в конце 80-х она переехала в Лос-Анджелес, где училась в Американской академии драматических искусств. Однако через несколько лет переключилась на написание сценариев.

Единственное появление Феррер на экране - комедия 2006 года с Алеком Болдуином, Кэрри-Энн Мосс, Джеффом Голдблюмом и Люком Уилсоном "У Мини это в первый раз", ее режиссером и сценаристом выступил Гут.

Среди сценарных работ Хайди - "Бухта Доусона", "Черный скорпион", "Красавица и уродина", телефильм "Принцесса".