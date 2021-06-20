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Актриса и сценаристка Хайди Феррер заболела COVID и покончила с собой

Новости
    20.06.2021, 17:27
Текст:   Олег Усков

50-летняя американская актриса и сценаристка Хайди Феррер покончила с собой в Лос-Анджелесе за два дня до дня рождения. Произошла трагедия еще 26 мая, но известно об этом стало только сейчас.

В комментарии изданию Deadline вдовец артистки, сценарист, режиссер и продюсер Ник Гут заявил, что Феррер заразилась коронавирусом в апреле прошлого года и с тех пор ее состояние неуклонно ухудшалось. К маю этого года Хайди оказалась прикованной к постели, постоянно испытывая невыносимую физическую боль.

Феррер родилась 28 мая 1970 года в Канзасе. В надежде сделать артистическую карьеру в конце 80-х она переехала в Лос-Анджелес, где училась в Американской академии драматических искусств. Однако через несколько лет переключилась на написание сценариев.

Единственное появление Феррер на экране - комедия 2006 года с Алеком Болдуином, Кэрри-Энн Мосс, Джеффом Голдблюмом и Люком Уилсоном "У Мини это в первый раз", ее режиссером и сценаристом выступил Гут.

Среди сценарных работ Хайди - "Бухта Доусона", "Черный скорпион", "Красавица и уродина", телефильм "Принцесса".

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