Постановление правительства Хабаровского края от 18 июня 2021 года № 233-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности", в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края (далее также - край) Правительство края постановляет:

1. Установить, что вылет граждан начиная с 21 июня 2021 г. из городского округа "Город Хабаровск" в населенные пункты Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края (далее также -северные районы), а также из городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края авиарейсами, следующими в указанные населенные пункты, осуществляется при наличии документа, содержащего сведения об отрицательном результате анализа на наличие новой коронавирусной инфекции, выданного не ранее чем за три календарных дня до даты вылета, либо при предъявлении выданного не ранее одного месяца до даты вылета выписного эпикриза, содержащего сведения об отрицательном результате анализа на наличие новой коронавирусной инфекции, после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, а в отношении сезонных рабочих, вылетающих в северные районы края для работы вахтовым методом, - также при наличии документа, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Для прохождения тестирования на наличие (отсутствие) новой коронавирусной инфекции гражданин обращается в одну из медицинских организаций, указанных в Перечне медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя для проведения лабораторных исследований материалов от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, утвержденном распоряжением Правительства Хабаровского края от 7 апреля 2020 г. № 330-рп "Об организации проведения лабораторных исследований на COVID-19".

2. Министерству здравоохранения края обеспечить:

а) организацию лабораторного исследования методами ПЦР на РНК вируса SARS-CoV-2, ИХА на антиген вируса SARS-CoV-2 у граждан, вылетающих авиарейсами из городского округа "Город Хабаровск" в населенные пункты северных районов края, в день обращения;

б) проведение краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Николаевская-на-Амуре центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края лабораторного исследования методом ИХА на антиген вируса SARS-CoV-2 гражданам, вылетающим из городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края в населенные пункты северных районов края;

в) оплату за счет резервного фонда Правительства Хабаровского края лабораторного исследования (методами ПЦР на РНК вируса SARS-CoV-2, ИХА на антиген вируса SARS-CoV-2) из расчета фактической стоимости услуги, но не более 2 500 рублей на человека, включая забор и доставку анализов, и проведение исследования на наличие новой коронавирусной инфекции у вылетающих из городского округа "Город Хабаровск", городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края в населенные пункты северных районов края граждан:

- зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в населенных пунктах северных районов края;

- вылетающих для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными супругом (супругой), близкими родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и родными сестрами, внуками, дедушками, бабушками) или в случае смерти (гибели) перечисленных лиц.

При обращении в медицинскую организацию, осуществляющую лабораторное исследование на наличие новой коронавирусной инфекции, граждане, указанные в абзацах втором, третьем подпункта "в" настоящего пункта, предъявляют:

- авиабилет с конечным пунктом прилета в населенные пункты северных районов края;

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории населенных пунктов северных районов края;

- решение суда об установлении факта проживания на территории населенных пунктов северных районов края - в случае отсутствия регистрации по месту жительства (пребывания) в указанных населенных пунктах;

- документы, подтверждающие случаи, предусмотренные абзацем третьим подпункта "в" настоящего пункта.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края обеспечить контроль за выполнением абзаца первого пункта 1 настоящего постановления.

4. Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами организовать взаимодействие с Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (по согласованию) в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при исполнении пункта 1 настоящего постановления в аэропортах городского округа ""Город Хабаровск", городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района края.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







