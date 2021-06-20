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20.06.2021 11:15
Рубрика: Власть

Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил дополнительно свыше 55,3 миллиарда рублей для финансирования ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Глава правительства подписал распоряжение о распределении средств между регионами, сообщили в пресс-службе кабмина.

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В бюджете этого года на меру поддержки уже было заложено почти 200 миллиардов. Предоставление дополнительных средств потребовалось в связи с введением нового порядка начисления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только половине, но и 75, и 100 процентам регионального прожиточного минимума ребенка.

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