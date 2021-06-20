Один человек погиб при наезде пикапа на участников гей-парада во Флориде

ЛГБТ-парад в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, США, закончился трагедией, когда белый автомобиль-пикап въехал в толпу участников шествия, в результате один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает газета Miami Herald.

Пикап едва не протаранил автомобиль члена Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. Водитель пикапа задержан, ведется расследование.

По словам Дина Транталиса, мэра Форт-Лодердейла, сначала участники решили, что белый пикап участвует в марше и дали ему проехать. Однако водитель резко ускорился и врезался в толпу. По словам Транталиса, это было "преднамеренное нападение".

Полиция отменила продолжение гей-парада, однако другие мероприятия в рамках ЛГБТ-фестиваля, посвященного памяти нападения на бар "Стоунволл-инн" в 1969 году, продолжатся.