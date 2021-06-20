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От рака умер актер Кшиштоф Закшевский

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    20.06.2021, 16:48
Текст:   Олег Усков

Польский актер театра, кино и ТВ и артист дубляжа Кшиштоф Закшевский скончался 18 июня в возрасте 72 лет. Об этом сообщает О2 cо ссылкой на Союз польских артистов театра.

Причиной смерти названо онкологическое заболевание, с которым актер сражался долгое время. В какой-то момент наступила ремиссия, но в конечном итоге рак взял верх.

Закшевский родился 4 февраля 1949 года в Конине. В 1972-м окончил Высшую школу кинематографии, телевидения и театра в Лодзи. Служил в театрах Бельско-Бяла, Земли Опольской в Ополе, с 1976-го - артист варшавских театров Ateneum, Театра комедии, Północny.

Сниматься начал в 70-е, в том числе в картинах, хорошо известных советскому зрителю: "Секрет "Энигмы", сериалы "Дом", "Клан" и "Доложи, 07", "Зеркало", "За пять минут до свистка", "Экстрадиция", "Правосудие Агаты". При этом наибольший успех артист получил как актер дубляжа и озвучки - его голос звучит в десятках мультфильмов и компьютерных игр.

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