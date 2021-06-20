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Погиб сын Александра Башлачева

Новости
    20.06.2021, 17:04
Текст:   Кузьма Домов

Сын поэта и музыканта Александра Башлачева, 32-летний Егор Башлачев погиб 19 июня 2021 года. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. По данным СМИ, он покончил с собой.

Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года после гибели своего отца.

Александр Башлачев (1960-1988) был одним из наиболее талантливых молодых поэтов и музыкантов советского андерграунда 80-х.

В печати неоднократно издавались сборники стихов за его авторством. Помимо работ биографического характера, в последние годы увидели свет несколько искусствоведческих исследований о его творчестве.

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