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20.06.2021 11:29
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 8305 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 8305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1581 человек. На ИВЛ находятся 618 человек.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В городе выздоровели еще 2945 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 116 739. В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Подробная информация опубликована на сайте.

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