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20.06.2021 09:48
Рубрика: Власть

Собянин о ситуации с коронавирусом: Врачи заново пойдут на передовую

Текст: Сергей Бабкин

Ситуация с коронавирусом в Москве стала сложнее, чем когда бы то ни было. В таких условиях врачам снова приходится идти на передовую, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Фото: Сергей Ильин/ТАСС
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После того, как Москве удалось справиться с осенним и зимним подъемом заболеваемости, врачи почувствовали некоторое облегчение. Но оно оказалось недолгим.

"Мы переходим в другую, более сложную ситуацию, - сказал Сергей Собянин. - Заново идти на передовую и физически, и психологически тяжело".

Глава города призвал всех москвичей помочь медикам. Для этого нужно пройти вакцинацию и снизить риск массового заражения, насколько это сейчас возможно.

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