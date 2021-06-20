Собянин о ситуации с коронавирусом: Врачи заново пойдут на передовую

Ситуация с коронавирусом в Москве стала сложнее, чем когда бы то ни было. В таких условиях врачам снова приходится идти на передовую, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

После того, как Москве удалось справиться с осенним и зимним подъемом заболеваемости, врачи почувствовали некоторое облегчение. Но оно оказалось недолгим.

"Мы переходим в другую, более сложную ситуацию, - сказал Сергей Собянин. - Заново идти на передовую и физически, и психологически тяжело".

Глава города призвал всех москвичей помочь медикам. Для этого нужно пройти вакцинацию и снизить риск массового заражения, насколько это сейчас возможно.