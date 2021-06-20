Уханьский штамм коронавируса почти ушел из Москвы

У большинства заболевших коронавирусом в Москве обнаружен индийский штамм, уханьский почти не встречается. Об этом в эфире "России 1" рассказал мэр Сергей Собянин.

Именно с этим связаны случаи заражения у вакцинированных, отметил глава города. Индийский штамм более агрессивный, однако вакцина значительно снижает риски тяжелого течения заболевания.

Ранее Сергей Собянин назвал два условия для создания щита от индийского штамма: массовая вакцинация в короткие сроки и повсеместное соблюдение санитарных мер.