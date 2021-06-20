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20.06.2021 09:12
Рубрика: Общество

Уханьский штамм коронавируса почти ушел из Москвы

Текст: Сергей Бабкин

У большинства заболевших коронавирусом в Москве обнаружен индийский штамм, уханьский почти не встречается. Об этом в эфире "России 1" рассказал мэр Сергей Собянин.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Собянин: История с коронавирусом начинается заново

Именно с этим связаны случаи заражения у вакцинированных, отметил глава города. Индийский штамм более агрессивный, однако вакцина значительно снижает риски тяжелого течения заболевания.

Ранее Сергей Собянин назвал два условия для создания щита от индийского штамма: массовая вакцинация в короткие сроки и повсеместное соблюдение санитарных мер.

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