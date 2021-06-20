Ладья "Змей Горыныч" сняла с мели яхту в Нижнем Новгороде

Ладья "Змей Горыныч" начала свой визит в Нижний Новгород с небольшого подвига - помогла яхте с четырьмя девушками на борту сняться с мели на Стрелке (место слияния Оки и Волги). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на капитана ладьи иеромонаха Феоктиста.

Как рассказал капитан, девушки засмотрелись на "Змея Горыныча" и сели на мель. Ладья из-за меньшей осадки смогла подойти к яхте и отбуксировать ее на глубину.

Ладья "Змей Горыныч" с участниками международной научно-исследовательской экспедиции "Путь Рюрика" пришвартовалась в Нижнем Новгороде в воскресенье. Отплыв еще в мае 2019 года от Жигулевских гор, она прошла через 51 город России и десяток стран Балтийского моря, повторив исторический маршрут переселения дружины Рюрика в Старую Ладогу.