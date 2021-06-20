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20.06.2021 20:05
Рубрика: Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 31-летнего мужчины

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре задержали 21-летнего молодого человека, который является подозреваемым в убийстве 31-летнего мужчины. Скрываясь от следователей, парень пытался уехать в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

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Как ранее уже писала "РГ", днем 19 июня в Краснодаре на улице Командорской между группой людей произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из участников инцидента ударил 31-летнего оппонента ножом в грудь, убив его, и затем скрылся с места происшествия. По факту этого происшествия было возбуждено уголовное дело.

Оперативникам удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий.

"Он намеревался скрыться от органов следствия на территории города Москвы, однако, был задержан по пути следования в Ростовской области, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Во время допроса молодой человек дал признательные показания".

Со слов подозреваемого, накануне днем между его родственником и группой мужчин произошел бытовой конфликт на одной из дорог города. Чтобы его урегулировать, мужчины прибыли на улицу Командорскую. Там и произошла ссора, в результате которой 21-летний молодой человек нанес своему 31-летнему оппоненту смертельное ножевое ранение.

Ожидается, что в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем, следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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