Врач рассказал о простых правилах отдыха в отпуске

Во время отпуска следует придерживаться некоторых простых правил, которые позволят восстановить силы и при этом не чувствовать себя разбитым в первые рабочие дни.

Об этих правилах РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он, в частности, подчеркнул, что отпуск дает возможность укрепить здоровье. Для этого нужно сбалансировано питаться и обеспечить себе полноценный сон. Но в том случае, если во время отдыха нарушить устоявшийся режим, возможны проблемы с возвращением в привычный рабочий ритм, и после отпуска возникнет ощущение разбитости. Поэтому эксперт посоветовал в обязательном порядке придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.