В Екатеринбурге столкнулись машина скорой помощи и легковушка

В районе Уралмаша в Екатеринбурге столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль.

Как уточнили в ГИБДД города, пострадавших нет, но вот технике серьезно досталось: у микроавтобуса помята передняя часть, у легковушки - задняя. Обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцы тем временем делятся в соцсетях и месенджерах информацией, что "скорая" ударила иномарку, отчего ту вынесло вперед на несколько метров.

Добавим, что за минувшие сутки в России произошло 235 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 323 человека, а погиб 21. В субботу же трагично сразу для двоих мужчин закончилась поездка на трассе Екатеринбург - Серов. Около трех часов утра на 234-м километре столкнулись ГАЗ - 22177 и Fiat. По информации УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 58-летний водитель отечественного авто допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой под управлением 49-летнего водителя. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Пассажира ГАЗа с травмами разной степени тяжести увезли в Нижнетуринскую городскую больницу.