В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

На территории Североуральска ввели режим повышенной готовности. Распоряжение в связи с пожаром в природном заповеднике "Денежкин камень", который начался в шесть утра 18 июня и до сих пор не локализован, подписал глава муниципалитета Василий Матюшенко. Площадь возгорания сейчас составляет 63 гектара, в пятницу она была 6,2 гектара, уточнили в пресс-центре заповедника.

Причиной пожара, как и в прошлом году, стал удар молнии. На этот раз низовой огонь пошел от Вересового Увала, что представляет собой труднодоступную горную местность. В пятницу своими силами очаг пытались ликвидировать сотрудники заповедника. Сейчас в горах со стихией борются 56 человек, в том числе специалисты МЧС, Уральской авиабазы и Авиалесоохраны.

Обстановку усложняет сильный ветер. К сожалению, нисколько не помог дождь, прошедший накануне. Бригады надеются, что пожар в итоге упрется в прошлогодний горельник, поэтому справиться с ним будет немного проще.