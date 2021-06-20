"Ростех" показал самолет для перехвата шпионских аэростатов

С началом холодной войны беспилотные разведывательные аэростаты США стали настоящей головной болью советской системы ПВО. Для решения проблемы под руководством конструктора Владимира Мясищева был разработан перехватчик М-17 "Стратосфера".

В феврале 1956 года ЦРУ в рамках операции Genetrix запустило над СССР более 500 воздушных шаров. Американцев интересовали транспортные узлы, военные базы и полигоны. Всего операцией Genetrix было охвачено почти три миллиона квадратных километров территории. Летающие шпионы стартовали с пяти точек: с базы ВВС США в турецком Инджирлике, из шотландской деревушки Эвантон, с норвежского аэропорта Гардермоен и западногерманских Гибельштадта и Оберпфаффенхофена.

На каждом шпионском зонде устанавливался высотомер, который посредством автоматического управления не позволял ему ни опускаться ниже высоты 20-25 километров. Фотосъемкой тоже управляли автоматы. Имевшие тонкую синтетическую оболочку, толщиной до 5 мкм, воздушные шары были практически невидимы для радаров.

Для перехвата столь необычных целей истребители или наземные комплексы ПВО подходили плохо. Потому как зенитные орудия на высоту в 25−30 километров не стреляли. Не всегда могли добраться на такой потолок и советские истребители. Тратить на воздушные шары высокотехнологические ракеты было расточительством, к тому же они не всегда срабатывали, соприкасаясь с мягкой поверхностью аэростатов.

За решение задачи в 1970 году взялись сотрудники Экспериментального машиностроительного завода конструктора Владимира Мясищева. Параллельно шла разработка оружия и поисково-прицельной станции. Требования к оптике были столь велики, что лобовое стекло дальномера пришлось изготавливать из цельного куска горного бразильского хрусталя, так как в СССР не было столь чистых минералов. Для надежного поражения цели были созданы 23-мм осколочные снаряды с особо чувствительным взрывателем. Они начинялись металлическими проволочными жгутиками, режущими оболочку шаров подобно лезвиям.

Противоаэростатный самолет М-17 "Стратосфера" взлетел 26 мая 1982 года. Всего было изготовлено три самолета. Однако испытать единственный в мире перехватчик аэростатов не удалось - США свернули программу использования аэростатов-шпионов. Тогда М-17 рассекретили, и в 1990 году он предстал под новым именем "Стратосфера". На нем было установлено 25 мировых рекордов, в том числе подъем на высоту в 21 860 метров с разгоном до 734,3 км/ч. Затем М-17 совершил серию высотных полетов для изучения озонового слоя.