В Британии за сутки число больных COVID выросло на 9,2 тысячи человек

Минздрав Великобритании заявил 20 июня, что за последние сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 284 человека, скончались 6 человек. Днем ранее было выявлено 10 321 новых заболевших, умерли 14.

В Соединенном Королевстве почти 60 процентов населения получили две дозы вакцины, 81,6 процента - одну дозу.

Карантинные ограничения были ослаблены в стране с 17 мая - возобновились очные занятия в классах школьников и студентов, открылись заведения общественного питания, театры, музеи, гостиницы, было разрешено без ограничений путешествовать по стране.

Также власти намеревались после 21 июня полностью отменить ограничения, связанные с угрозой коронавируса, однако из-за распространения индийского штамма "дельта" снятие всех ограничений отложено до 19 июля.