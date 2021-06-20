Ватикан намерен признать в лике блаженных одного из создателей ЕС Шумана

Папа Римский Франциск подписал указ о признании героических добродетелей бывшего премьер-министра Франции в 1947-48 годах и одного из создателей Евросоюза Робера Шумана. Признание добродетелей - первый шаг к "беатификации" - признанию в лике блаженного. Следующий шаг - признание церковной комиссией совершения чуда кандидатом на беатификацию. Об этом сообщает BBC.

Члены католической епархии французского города Мец, недалеко от которого жил последние годы скончавшийся в 1963-м Шуман, уже много лет просят Папу о беатификации. Они отослали в ватиканскую комиссию по канонизации 68 документов, в которых доказывают, что улучшение франко-германских отношений после Второй Мировой войны было чудом, сотворенным Шуманом. Однако ранее Понтифик отвечал, что при всем уважении к заслугам Шумана, просит воздержаться от оценки его действий в контексте чуда.