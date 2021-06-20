Видео: трюки со щитом Капитана Америки повторили в реальной жизни

Автор YouTube-канала JLaservideo опубликовал видео, в котором продемонстрировал трюки со щитом Капитана Америки в реальной жизни.

Первая часть ролика посвящена процессу создания аналога знаменитого элемента обмундирования супергероя.

Вибраниум не стали менять на другой металл, а вместо этого сделали щит из углеродного волокна с кольцом из стекловолокна по кругу - это обеспечило отскок и максимальную прочность.

Самое интересное начинается с отметки 15:30, когда блогер начинает тестировать готовое изделие в полевых условиях.