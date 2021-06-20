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Видео: трюки со щитом Капитана Америки повторили в реальной жизни

Новости
    20.06.2021, 17:17
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ JLaservideo Фото: youtube.com/ JLaservideo
Фото: youtube.com/ JLaservideo

Автор YouTube-канала JLaservideo опубликовал видео, в котором продемонстрировал трюки со щитом Капитана Америки в реальной жизни.

Фото: kinopoisk.ru
В сериале "Локи" впервые показали главного злодея

Первая часть ролика посвящена процессу создания аналога знаменитого элемента обмундирования супергероя.

Вибраниум не стали менять на другой металл, а вместо этого сделали щит из углеродного волокна с кольцом из стекловолокна по кругу - это обеспечило отскок и максимальную прочность.

Самое интересное начинается с отметки 15:30, когда блогер начинает тестировать готовое изделие в полевых условиях.

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