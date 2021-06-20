Володин выразил соболезнования в связи со смертью тележурналиста Лысенко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным, близким и коллегам тележурналиста, генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко. Он отметил его вклад в развитие отечественной телеиндустрии.

Ранее сообщалось, что Лысенко ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

"Анатолий Григорьевич посвятил отечественному телевидению более 50 лет своей жизни", - напомнил Володин, слова которого приводит сайт ГД.

Лысенко, отметил он, руководил программой "Взгляд", во многом изменившей облик советского ТВ. А с 1990-го, в самые сложные, переломные для страны годы, возглавлял ВГТРК.

"Анатолий Григорьевич всегда был в гуще событий, в постоянном поиске новых форматов диалога с людьми, - добавил спикер. - Принимал участие в создании телеканала "ТВ Центр", а позднее - Общественного телевидения России".