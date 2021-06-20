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20.06.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17611 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 8305
  • 2 Московская область 1638
  • 3 Санкт-Петербург 1019
  • 4 Нижегородская область 249
  • 5 Республика Бурятия 235
  • 6 Воронежская область 196
  • 7 Республика Крым 178
  • 8 Ростовская область 165
  • 9 Свердловская область 165
  • 10 Тверская область 148
  • 11 Новосибирская область 144
  • 12 Красноярский край 143
  • 13 Брянская область 139
  • 14 Забайкальский край 135
  • 15 Иркутская область 135
  • 16 Пермский край 130
  • 17 Саратовская область 122
  • 18 Кировская область 116
  • 19 Краснодарский край 116
  • 20 Ленинградская область 115
  • 21 Архангельская область 113
  • 22 Оренбургская область 113
  • 23 Омская область 112
  • 24 Республика Башкортостан 111
  • 25 Кемеровская область 106
  • 26 Смоленская область 105
  • 27 Хабаровский край 104
  • 28 Ульяновская область 102
  • 29 Калининградская область 101
  • 30 Челябинская область 101
  • 31 Алтайский край 98
  • 32 Мурманская область 97
  • 33 Ярославская область 97
  • 34 Волгоградская область 97
  • 35 Тульская область 95
  • 36 Приморский край 95
  • 37 Республика Саха (Якутия) 92
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 88
  • 39 Республика Карелия 87
  • 40 Владимирская область 85
  • 41 Республика Коми 83
  • 42 Тюменская область 83
  • 43 Пензенская область 81
  • 44 Курская область 80
  • 45 Ставропольский край 77
  • 46 Белгородская область 75
  • 47 Самарская область 72
  • 48 Ивановская область 69
  • 49 Республика Дагестан 68
  • 50 Севастополь 66
  • 51 Республика Хакасия 66
  • 52 Тамбовская область 66
  • 53 Сахалинская область 64
  • 54 Костромская область 64
  • 55 Вологодская область 62
  • 56 Калужская область 60
  • 57 Рязанская область 60
  • 58 Псковская область 59
  • 59 Липецкая область 59
  • 60 Орловская область 56
  • 61 Амурская область 53
  • 62 Республика Чувашия 53
  • 63 Астраханская область 51
  • 64 Удмуртская Республика 48
  • 65 Томская область 47
  • 66 Новгородская область 42
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
  • 68 Республика Мордовия 36
  • 69 Курганская область 29
  • 70 Республика Татарстан 29
  • 71 Республика Калмыкия 27
  • 72 Республика Марий Эл 27
  • 73 Республика Алтай 26
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 22
  • 75 Республика Тыва 20
  • 76 Республика Адыгея 16
  • 77 Камчатский край 15
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 15
  • 79 Чеченская Республика 15
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 81 Магаданская область 10
  • 82 Республика Ингушетия 10
  • 83 Еврейская автономная область 7
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 316 826 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
  • 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,07%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика 0,09%
За последние сутки подтверждено 450 смертей
  • Москва 81
  • Санкт-Петербург 73
  • Нижегородская область 23
  • Свердловская область 15
  • Республика Бурятия 15
  • Ульяновская область 14
  • Московская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Самарская область 10
  • Саратовская область 9
  • Ленинградская область 8
  • Пермский край 8
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 8
  • Омская область 8
  • Брянская область 7
  • Тульская область 7
  • Пензенская область 6
  • Владимирская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Республика Чувашия 5
  • Новосибирская область 5
  • Курская область 4
  • Калининградская область 4
  • Республика Крым 4
  • Ставропольский край 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Орловская область 3
  • Смоленская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Мордовия 3
  • Оренбургская область 3
  • Алтайский край 3
  • Кемеровская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Тверская область 2
  • Вологодская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Челябинская область 2
  • Республика Хакасия 2
  • Белгородская область 1
  • Воронежская область 1
  • Липецкая область 1
  • Севастополь 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Магаданская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 129 361 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8629 человек
  • Москва 2945
  • Московская область 955
  • Санкт-Петербург 439
  • Республика Саха (Якутия) 189
  • Воронежская область 177
  • Ростовская область 167
  • Свердловская область 143
  • Республика Бурятия 136
  • Нижегородская область 118
  • Кировская область 107
  • Челябинская область 104
  • Красноярский край 101
  • Пермский край 100
  • Брянская область 99
  • Ульяновская область 96
  • Ленинградская область 87
  • Омская область 87
  • Архангельская область 83
  • Калининградская область 81
  • Тамбовская область 78
  • Тюменская область 78
  • Хабаровский край 72
  • Республика Карелия 69
  • Волгоградская область 68
  • Курская область 67
  • Самарская область 65
  • Тульская область 63
  • Приморский край 63
  • Оренбургская область 61
  • Республика Хакасия 60
  • Костромская область 59
  • Республика Крым 57
  • Кемеровская область 57
  • Владимирская область 56
  • Калужская область 54
  • Ярославская область 53
  • Новосибирская область 53
  • Краснодарский край 52
  • Республика Дагестан 52
  • Рязанская область 50
  • Ивановская область 49
  • Липецкая область 49
  • Республика Чувашия 48
  • Смоленская область 46
  • Вологодская область 46
  • Забайкальский край 46
  • Амурская область 45
  • Орловская область 44
  • Сахалинская область 41
  • Республика Коми 40
  • Республика Мордовия 40
  • Севастополь 39
  • Иркутская область 39
  • Удмуртская Республика 38
  • Ханты-Мансийский автономный округ 38
  • Мурманская область 37
  • Республика Башкортостан 35
  • Белгородская область 34
  • Новгородская область 34
  • Псковская область 33
  • Ставропольский край 33
  • Тверская область 27
  • Курганская область 26
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Республика Марий Эл 23
  • Саратовская область 22
  • Республика Калмыкия 21
  • Астраханская область 21
  • Пензенская область 17
  • Республика Тыва 14
  • Кабардино-Балкарская Республика 9
  • Республика Адыгея 8
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Чеченская Республика 8
  • Республика Татарстан 7
  • Республика Алтай 7
  • Алтайский край 6
  • Томская область 6
  • Магаданская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Республика Ингушетия 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 869 972.

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