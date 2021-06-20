За сутки в России подтверждено 17611 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 8305
- 2 Московская область 1638
- 3 Санкт-Петербург 1019
- 4 Нижегородская область 249
- 5 Республика Бурятия 235
- 6 Воронежская область 196
- 7 Республика Крым 178
- 8 Ростовская область 165
- 9 Свердловская область 165
- 10 Тверская область 148
- 11 Новосибирская область 144
- 12 Красноярский край 143
- 13 Брянская область 139
- 14 Забайкальский край 135
- 15 Иркутская область 135
- 16 Пермский край 130
- 17 Саратовская область 122
- 18 Кировская область 116
- 19 Краснодарский край 116
- 20 Ленинградская область 115
- 21 Архангельская область 113
- 22 Оренбургская область 113
- 23 Омская область 112
- 24 Республика Башкортостан 111
- 25 Кемеровская область 106
- 26 Смоленская область 105
- 27 Хабаровский край 104
- 28 Ульяновская область 102
- 29 Калининградская область 101
- 30 Челябинская область 101
- 31 Алтайский край 98
- 32 Мурманская область 97
- 33 Ярославская область 97
- 34 Волгоградская область 97
- 35 Тульская область 95
- 36 Приморский край 95
- 37 Республика Саха (Якутия) 92
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 88
- 39 Республика Карелия 87
- 40 Владимирская область 85
- 41 Республика Коми 83
- 42 Тюменская область 83
- 43 Пензенская область 81
- 44 Курская область 80
- 45 Ставропольский край 77
- 46 Белгородская область 75
- 47 Самарская область 72
- 48 Ивановская область 69
- 49 Республика Дагестан 68
- 50 Севастополь 66
- 51 Республика Хакасия 66
- 52 Тамбовская область 66
- 53 Сахалинская область 64
- 54 Костромская область 64
- 55 Вологодская область 62
- 56 Калужская область 60
- 57 Рязанская область 60
- 58 Псковская область 59
- 59 Липецкая область 59
- 60 Орловская область 56
- 61 Амурская область 53
- 62 Республика Чувашия 53
- 63 Астраханская область 51
- 64 Удмуртская Республика 48
- 65 Томская область 47
- 66 Новгородская область 42
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
- 68 Республика Мордовия 36
- 69 Курганская область 29
- 70 Республика Татарстан 29
- 71 Республика Калмыкия 27
- 72 Республика Марий Эл 27
- 73 Республика Алтай 26
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 22
- 75 Республика Тыва 20
- 76 Республика Адыгея 16
- 77 Камчатский край 15
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 15
- 79 Чеченская Республика 15
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 81 Магаданская область 10
- 82 Республика Ингушетия 10
- 83 Еврейская автономная область 7
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 316 826 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
- 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,07%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика 0,09%
За последние сутки подтверждено 450 смертей
- Москва 81
- Санкт-Петербург 73
- Нижегородская область 23
- Свердловская область 15
- Республика Бурятия 15
- Ульяновская область 14
- Московская область 13
- Краснодарский край 12
- Самарская область 10
- Саратовская область 9
- Ленинградская область 8
- Пермский край 8
- Красноярский край 8
- Иркутская область 8
- Омская область 8
- Брянская область 7
- Тульская область 7
- Пензенская область 6
- Владимирская область 5
- Волгоградская область 5
- Республика Чувашия 5
- Новосибирская область 5
- Курская область 4
- Калининградская область 4
- Республика Крым 4
- Ставропольский край 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Орловская область 3
- Смоленская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Мурманская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Мордовия 3
- Оренбургская область 3
- Алтайский край 3
- Кемеровская область 3
- Забайкальский край 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Вологодская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Челябинская область 2
- Республика Хакасия 2
- Белгородская область 1
- Воронежская область 1
- Липецкая область 1
- Севастополь 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 129 361 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8629 человек
- Москва 2945
- Московская область 955
- Санкт-Петербург 439
- Республика Саха (Якутия) 189
- Воронежская область 177
- Ростовская область 167
- Свердловская область 143
- Республика Бурятия 136
- Нижегородская область 118
- Кировская область 107
- Челябинская область 104
- Красноярский край 101
- Пермский край 100
- Брянская область 99
- Ульяновская область 96
- Ленинградская область 87
- Омская область 87
- Архангельская область 83
- Калининградская область 81
- Тамбовская область 78
- Тюменская область 78
- Хабаровский край 72
- Республика Карелия 69
- Волгоградская область 68
- Курская область 67
- Самарская область 65
- Тульская область 63
- Приморский край 63
- Оренбургская область 61
- Республика Хакасия 60
- Костромская область 59
- Республика Крым 57
- Кемеровская область 57
- Владимирская область 56
- Калужская область 54
- Ярославская область 53
- Новосибирская область 53
- Краснодарский край 52
- Республика Дагестан 52
- Рязанская область 50
- Ивановская область 49
- Липецкая область 49
- Республика Чувашия 48
- Смоленская область 46
- Вологодская область 46
- Забайкальский край 46
- Амурская область 45
- Орловская область 44
- Сахалинская область 41
- Республика Коми 40
- Республика Мордовия 40
- Севастополь 39
- Иркутская область 39
- Удмуртская Республика 38
- Ханты-Мансийский автономный округ 38
- Мурманская область 37
- Республика Башкортостан 35
- Белгородская область 34
- Новгородская область 34
- Псковская область 33
- Ставропольский край 33
- Тверская область 27
- Курганская область 26
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Республика Марий Эл 23
- Саратовская область 22
- Республика Калмыкия 21
- Астраханская область 21
- Пензенская область 17
- Республика Тыва 14
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Республика Адыгея 8
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Чеченская Республика 8
- Республика Татарстан 7
- Республика Алтай 7
- Алтайский край 6
- Томская область 6
- Магаданская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Ингушетия 4
- Еврейская автономная область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 869 972.