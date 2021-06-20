За сутки в России подтверждено 17611 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 17,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 8305

2 Московская область 1638

3 Санкт-Петербург 1019

4 Нижегородская область 249

5 Республика Бурятия 235

6 Воронежская область 196

7 Республика Крым 178

8 Ростовская область 165

9 Свердловская область 165

10 Тверская область 148

11 Новосибирская область 144

12 Красноярский край 143

13 Брянская область 139

14 Забайкальский край 135

15 Иркутская область 135

16 Пермский край 130

17 Саратовская область 122

18 Кировская область 116

19 Краснодарский край 116

20 Ленинградская область 115

21 Архангельская область 113

22 Оренбургская область 113

23 Омская область 112

24 Республика Башкортостан 111

25 Кемеровская область 106

26 Смоленская область 105

27 Хабаровский край 104

28 Ульяновская область 102

29 Калининградская область 101

30 Челябинская область 101

31 Алтайский край 98

32 Мурманская область 97

33 Ярославская область 97

34 Волгоградская область 97

35 Тульская область 95

36 Приморский край 95

37 Республика Саха (Якутия) 92

38 Ханты-Мансийский автономный округ 88

39 Республика Карелия 87

40 Владимирская область 85

41 Республика Коми 83

42 Тюменская область 83

43 Пензенская область 81

44 Курская область 80

45 Ставропольский край 77

46 Белгородская область 75

47 Самарская область 72

48 Ивановская область 69

49 Республика Дагестан 68

50 Севастополь 66

51 Республика Хакасия 66

52 Тамбовская область 66

53 Сахалинская область 64

54 Костромская область 64

55 Вологодская область 62

56 Калужская область 60

57 Рязанская область 60

58 Псковская область 59

59 Липецкая область 59

60 Орловская область 56

61 Амурская область 53

62 Республика Чувашия 53

63 Астраханская область 51

64 Удмуртская Республика 48

65 Томская область 47

66 Новгородская область 42

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 36

68 Республика Мордовия 36

69 Курганская область 29

70 Республика Татарстан 29

71 Республика Калмыкия 27

72 Республика Марий Эл 27

73 Республика Алтай 26

74 Кабардино-Балкарская Республика 22

75 Республика Тыва 20

76 Республика Адыгея 16

77 Камчатский край 15

78 Карачаево-Черкесская Республика 15

79 Чеченская Республика 15

80 Республика Северная Осетия-Алания 11

81 Магаданская область 10

82 Республика Ингушетия 10

83 Еврейская автономная область 7

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 316 826 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,07%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика 0,09% За последние сутки подтверждено 450 смертей Москва 81

Санкт-Петербург 73

Нижегородская область 23

Свердловская область 15

Республика Бурятия 15

Ульяновская область 14

Московская область 13

Краснодарский край 12

Самарская область 10

Саратовская область 9

Ленинградская область 8

Пермский край 8

Красноярский край 8

Иркутская область 8

Омская область 8

Брянская область 7

Тульская область 7

Пензенская область 6

Владимирская область 5

Волгоградская область 5

Республика Чувашия 5

Новосибирская область 5

Курская область 4

Калининградская область 4

Республика Крым 4

Ставропольский край 4

Удмуртская Республика 4

Республика Саха (Якутия) 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Орловская область 3

Смоленская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Мурманская область 3

Республика Башкортостан 3

Республика Мордовия 3

Оренбургская область 3

Алтайский край 3

Кемеровская область 3

Забайкальский край 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Тверская область 2

Вологодская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Челябинская область 2

Республика Хакасия 2

Белгородская область 1

Воронежская область 1

Липецкая область 1

Севастополь 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Магаданская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 129 361 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8629 человек Москва 2945

Московская область 955

Санкт-Петербург 439

Республика Саха (Якутия) 189

Воронежская область 177

Ростовская область 167

Свердловская область 143

Республика Бурятия 136

Нижегородская область 118

Кировская область 107

Челябинская область 104

Красноярский край 101

Пермский край 100

Брянская область 99

Ульяновская область 96

Ленинградская область 87

Омская область 87

Архангельская область 83

Калининградская область 81

Тамбовская область 78

Тюменская область 78

Хабаровский край 72

Республика Карелия 69

Волгоградская область 68

Курская область 67

Самарская область 65

Тульская область 63

Приморский край 63

Оренбургская область 61

Республика Хакасия 60

Костромская область 59

Республика Крым 57

Кемеровская область 57

Владимирская область 56

Калужская область 54

Ярославская область 53

Новосибирская область 53

Краснодарский край 52

Республика Дагестан 52

Рязанская область 50

Ивановская область 49

Липецкая область 49

Республика Чувашия 48

Смоленская область 46

Вологодская область 46

Забайкальский край 46

Амурская область 45

Орловская область 44

Сахалинская область 41

Республика Коми 40

Республика Мордовия 40

Севастополь 39

Иркутская область 39

Удмуртская Республика 38

Ханты-Мансийский автономный округ 38

Мурманская область 37

Республика Башкортостан 35

Белгородская область 34

Новгородская область 34

Псковская область 33

Ставропольский край 33

Тверская область 27

Курганская область 26

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Республика Марий Эл 23

Саратовская область 22

Республика Калмыкия 21

Астраханская область 21

Пензенская область 17

Республика Тыва 14

Кабардино-Балкарская Республика 9

Республика Адыгея 8

Карачаево-Черкесская Республика 8

Чеченская Республика 8

Республика Татарстан 7

Республика Алтай 7

Алтайский край 6

Томская область 6

Магаданская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 5

Республика Ингушетия 4

Еврейская автономная область 2

Ненецкий автономный округ 1

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 869 972. Гинцбург назвал фактор, препятствующий появлению антител к коронавирусу