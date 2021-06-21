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21 июня 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 21 июня 2021 года № 242-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", дополнив пункт 4 подпунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Перевести на дистанционный режим работы:

- беременных женщин;

- работников в возрасте старше 65 лет, за исключением:

руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений н органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования;

работников, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при наличии документа, подтверждающего факт вакцинации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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