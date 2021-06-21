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21.06.2021,  
15:20
Текст:  Антон Валагин

Испытания авианосца мощным взрывом показали на видео

В Сети появилось видео ударных испытаний американского авианосца нового поколения Gerald R. Ford. 18 июня у побережья Флориды ВМС США взорвали у борта корабля бомбу мощностью в 18 тонн тротила. Ее срабатывание сейсмостанции на побережье расценили как толчки силой 3,9 баллов по шкале Рихтера.

Фото: Tiraden/Wikimedia.org
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Программой тестов запланированы еще два взрыва схожей мощности: на поверхности воды и в воздухе. Таким образом проверяются прочностные характеристики корпуса корабля, устойчивость его систем к потрясениям и способность продолжать бой во время интенсивного обстрела.

Мощные взрывы могут быть вызваны срабатыванием боевых частей ракет и торпед, морских мин, детонацией боеприпасов кораблей, находящихся поблизости. Ударные испытания проводятся для поиска слабых место, чтобы устранить их при строительстве следующих кораблей, пишет The Drive.

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