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21 июня 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 21 июня 2021 года № 144-У "О режиме работы на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Дата подписания 21 июня 2021 г.
Опубликован 21 июня 2021 г.

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1.Установить с 22 июня 2021 года по 23 июня 2021 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, режим работы аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье), который действовал в таких организациях, у индивидуальных предпринимателей до 12 июня 2021 года.

2.Действие настоящего Указа не распространяется на:

а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) органы государственной власти и органы местного самоуправления;

з) государственные и муниципальные учреждения, за исключением дошкольных учреждений.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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