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21.06.2021,  
10:25
Текст:  Антон Валагин

Новый истребитель США получит "российскую" и "китайскую" версии

Фото: Tiraden/Wikimedia.org Фото: Tiraden/Wikimedia.org
Фото: Tiraden/Wikimedia.org

Перспективный истребитель, создаваемый США по программе разработки самолета шестого поколения (Next-Generation Air Dominance, NGAD), будет иметь версии для европейского и тихоокеанского театров военных действий, пишет The Drive.

Фото: Ing.Mgr.Jozef Kotulič/Wikimedia.org
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Первый вариант предназначен для противодействия ВКС России, второй - боевой авиации Китая. Он будет отличаться большей дальностью полета.

NGAD задуман как частично многоцелевой самолет, способный поражать и наземные цели, хотя основная его задача - завоевание господства в воздухе. По задачам самолет схож с F-22 Raptor, чье производство прекращено из-за дороговизны, при этом новый истребитель будет иметь повышенную боевую нагрузку и увеличенную дальность полета.

В сентябре 2020 года заместитель секретаря ВВС США по закупкам Уилл Ропер заявил о начале летных испытаний NGAD. Характеристики самолета не раскрываются.

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