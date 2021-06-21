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21 июня 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 21 июня 2021 года № 105 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 17.06.2021 № 58-00-05/8-3988-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 3 подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 следующего содержания:

"3.2.1. запретить предприятиям (организациям) общественного питания оказывать услуги в период с 23.00 до 06.00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;

3.2.2. приостановить деятельность фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко



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