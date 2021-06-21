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21.06.2021 11:52
Рубрика: Власть

Фотовыставка ко Дню медработника проходит в Москве на Гоголевском бульваре

Текст: Любовь Проценко

Удивительные истории борьбы московских врачей за жизнь своих пациентов представлены на Гоголевском бульваре, где проходит фотовыставка, которая была приурочена ко Дню медицинского работника. Она организована Департаментом здравоохранения Москвы.

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Например, в фотографиях представлена имплантация трехкамерного кардиостимулятора, который помог избежать пересадки сердца в больнице имени Вересаева. Еще одна история - 12-часовая операция при остром расслоении аорты в НИИ имени Склифосовского. Уникальные случаи экстренной кардиохирургической помощи при родах, а также роды без почек в больнице имени Юдина. В историю вошла сложнейшая операция на позвоночнике с помощью 3D планирования в больнице имени Ворохобова. Спасение ребенка, у которого трахея была диаметром с соломинку в Морозовской детской больнице и многие другие истории.

Возможны все эти истории стали благодаря тому, что пациентам городских больниц и поликлиник теперь доступны самые современные технологии диагностики и лечения, отвечающие лучшим мировым стандартам. Среди них - уникальные по своим возможностям роботизированные хирургические комплексы da Vinci и установка "Гамма-нож", которые позволяют делать малотравматичные операции. В диагностических исследованиях уже используются технологии искусственного интеллекта, а при лечении онкологических заболеваний применяется индивидуальная таргетная терапия. Возможности столичного здравоохранения позволяют оказывать эффективную медицинскую помощь при всех видах заболеваний.

На выставке показана работа хирургов во время высокотехнологичных операций с применением роботизированных хирургических комплексов, операции с использованием нестандартного подхода, с применением уникальных решений, которые возможны на практике только в составе мультидисциплинарной команды и с применением самого современного медицинского оборудования.

День медицинского работника отмечают в Москве около 190 тысяч человек. Это врачи, медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, санитары и другие. Все они - герои нашего времени.

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