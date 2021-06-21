Фотовыставка ко Дню медработника проходит в Москве на Гоголевском бульваре

Удивительные истории борьбы московских врачей за жизнь своих пациентов представлены на Гоголевском бульваре, где проходит фотовыставка, которая была приурочена ко Дню медицинского работника. Она организована Департаментом здравоохранения Москвы.

Например, в фотографиях представлена имплантация трехкамерного кардиостимулятора, который помог избежать пересадки сердца в больнице имени Вересаева. Еще одна история - 12-часовая операция при остром расслоении аорты в НИИ имени Склифосовского. Уникальные случаи экстренной кардиохирургической помощи при родах, а также роды без почек в больнице имени Юдина. В историю вошла сложнейшая операция на позвоночнике с помощью 3D планирования в больнице имени Ворохобова. Спасение ребенка, у которого трахея была диаметром с соломинку в Морозовской детской больнице и многие другие истории.

Возможны все эти истории стали благодаря тому, что пациентам городских больниц и поликлиник теперь доступны самые современные технологии диагностики и лечения, отвечающие лучшим мировым стандартам. Среди них - уникальные по своим возможностям роботизированные хирургические комплексы da Vinci и установка "Гамма-нож", которые позволяют делать малотравматичные операции. В диагностических исследованиях уже используются технологии искусственного интеллекта, а при лечении онкологических заболеваний применяется индивидуальная таргетная терапия. Возможности столичного здравоохранения позволяют оказывать эффективную медицинскую помощь при всех видах заболеваний.

На выставке показана работа хирургов во время высокотехнологичных операций с применением роботизированных хирургических комплексов, операции с использованием нестандартного подхода, с применением уникальных решений, которые возможны на практике только в составе мультидисциплинарной команды и с применением самого современного медицинского оборудования.

День медицинского работника отмечают в Москве около 190 тысяч человек. Это врачи, медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, санитары и другие. Все они - герои нашего времени.