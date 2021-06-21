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21.06.2021 17:09
Рубрика: Происшествия

В ярославской колонии нашли тело осужденного

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле СК и прокуратура организовали проверки по факту обнаружения в исправительной колонии тела 31-летнего осужденного.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По данным следственного управления СК РФ по Ярославской области, тело молодого человека с признаками суицида нашли в одном из помещений ИК-1 в Ярославле.

Он был осужден Ростовским районным судом к отбыванию наказания в ИК общего режима в январе 2016 года за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

- Будет дана оценка соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль, - сообщила официальный представитель прокуратуры Ярославской области Яна Смирнова.

Ранее "РГ" сообщала, что ярославская исправительная колония № 1 в 2018 году стала известна на всю страну после того, как в интернет попала видеозапись жестокого коллективного избиения сотрудниками учреждения одного из заключенных. После этого были выявлены еще несколько фактов превышения фсиновцами своих служебных полномочий. К разным срокам наказания осенью 2020 года приговорены больше десяти бывших сотрудников ИК-1.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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