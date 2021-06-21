Под Ярославлем от жары загорелась свалка

В Ярославской области загорелся полигон твердых коммунальных отходов.

В правительстве Ярославской области пояснили, что самовозгорание на полигоне ТКО "Аксеново" Рыбинского района произошло 20 июня в 22 часа на площади около полутора тысяч квадратных метров. На данный момент возгорание локализовано, но идет активное тление отходов. По оценкам эксплуатирующей полигон организации, тушение тлеющих отходов может занять несколько дней. Региональное ГУМЧС по Ярославской области направило на ликвидацию пожара три единицы техники и 15 человек личного состава.

- По данным эксплуатантов объекта захоронения отходов, в связи с аномально высокой температурой воздуха на полигоне произошло самовозгорание на закрытой площадке, то есть той части, где уже не проводится их захоронение, - рассказали в облправительства.

Согласно информации регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, при подготовке к пожароопасному периоду полигон "Аксеново" прошел межведомственную проверку на соблюдение противопожарных мер, включая ограничение доступа посторонних на территорию. Выявленные замечания эксплуатанты полигона обязаны были устранить.

- Поскольку все полигоны являются объектами федерального государственного экологического надзора, информация о возгорании на объекте захоронения отходов направлена в Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер, - сообщили в департаменте охраны окружающей среды, подчеркнув, что ответственность за пожарную безопасность на объектах захоронения ТКО целиком лежит на эксплуатирующих полигоны организациях.