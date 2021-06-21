Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 В Подмосковье растет на 40% в неделю

Каждую неделю в подмосковные больницы госпитализируют на 40 процентов заболевших COVID-19 больше. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, на 1-2 процента каждые семь дней подрастает и заболеваемость среди молодых людей. Во вторую волну чаще болели пожилые люди с хроническими заболеваниями, а сейчас вирус заметно помолодел. Врачи областных больниц фиксируют даже случаи детской заболеваемости. Среди пациентов уже наблюдались дети от 3 до 10 лет, а самому маленькому пациенту ковидного стационара были всего сутки от роду.