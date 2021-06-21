В Москве заработали еще 5 амбулаторных КТ-центров для диагностики COVID-19

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Москва наращивает мощности по диагностике COVID-19. Открылось еще 5 КТ-центров. Теперь общее их количество составит 35. Это поможет разгрузить стационары, а также обеспечить диагностикой горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Об этом сообщила заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще 5 КТ-центров на базе городских поликлиник N8, N9, N45, консультативно-диагностического центра N6 и диагностического клинического центра N1. Так, теперь их общее количество составляет 35. КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях".

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Подробная информация опубликована на сайте. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.