В Москве заработали еще 5 амбулаторных КТ-центров для диагностики COVID-19

Новости

Доктор Румянцев: Детский возраст необходимо поднять до 21 года 12:43
В павильонах "Здоровая Москва" увеличили количество медперсонала 12:38
Ученые заявили о способности COVID-19 менять клетки крови 12:29
С Кевина Спейси сняли очередное обвинение в педофилии 12:17
Лавров прочитал стихотворение к 80-летию начала войны 12:10
ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя 11:57
Фотовыставка ко Дню медработника проходит в Москве на Гоголевском бульваре 11:52
Деловая активность бизнеса в России достигла рекорда 11:51
Власти Кореи впервые признали смерть из-за вакцины AstraZeneca 11:51
Аномальная жара в Петербурге поставила новый температурный рекорд 11:49
Фельдшер из КЧР за борьбу с COVID-19 награжден медалью Луки Крымского 11:46
Очередной грузовик РФ "Прогресс" должен прибыть на МКС утром 2 июля 11:39
Задержан организатор "группы смерти", в которой погибли подростки из Липецка 11:32
Оперштаб: В Москве выявлено 7584 новых случая COVID-19 11:29
Турция продлит туристический сезон до конца года 11:15
В Подмосковье побит рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки 11:10
Орбиту МКС увеличат почти на километр 24 июня 11:08
Парк "Патриот" в Подмосковье вновь начал прием пациентов с COVID-19 11:02
В Москве и Подмосковье из-за жары продлен "оранжевый" уровень опасности 10:47
В Москве простились с актером Андреем Егоровым 10:42
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 4,5 раза 10:40
В 2021 году на Киевском направлении будущего МЦД-4 откроются еще 6 станций 10:36
Новый истребитель США получит "российскую" и "китайскую" версии 10:25
Школьники из Забайкалья не смогли сдать ЕГЭ из-за паводка 10:13
Синоптики: В Москве повторяется жара 2010 года 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 12:04
Рубрика: Общество

В Москве заработали еще 5 амбулаторных КТ-центров для диагностики COVID-19

Текст: Любовь Проценко
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Москва наращивает мощности по диагностике COVID-19. Открылось еще 5 КТ-центров. Теперь общее их количество составит 35. Это поможет разгрузить стационары, а также обеспечить диагностикой горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Об этом сообщила заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще 5 КТ-центров на базе городских поликлиник N8, N9, N45, консультативно-диагностического центра N6 и диагностического клинического центра N1. Так, теперь их общее количество составляет 35. КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях".

Фото: РИА Новости
Собянин: Качественная медицинская помощь является приоритетом для Москвы

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Подробная информация опубликована на сайте. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
В Москве начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков
Партия Пашиняна победила на выборах в Армении
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода