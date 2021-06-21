В Подмосковье не будут отказывать в плановой помощи непривитым

Вопрос об отказе в плановой медицинской помощи жителям, у которых нет прививки от коронавируса, в Подмосковье пока не рассматривается. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Несмотря на то, что число госпитализированных с COVID-19 в области растет на 40 процентов в неделю, и свободными остались только 11 процентов имеющихся ковидных коек, ограничивать непривитых жителей в получении медицинской помощи власти пока не хотят. Тем более, что текущие цифры показывают - граждан, желающих вакцинироваться, за последнюю неделю стало в 4,5 раза больше. Только за выходные дни привились 42 тысячи человек и ожидается, что в ближайшее время в пункты вакцинации будут приходить по 50 тысяч человек в неделю.