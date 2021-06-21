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21.06.2021 04:43
Рубрика: Власть

Камчатские военные получили 2 тысячи комплектов вакцины от COVID-19

Текст: Ольга Коваль

Камчатский филиал военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота получил новую партию вакцины от коронавирусной инфекции.

Тихоокеанский флот получил еще 25 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 1 ранга Николай Воскресенский, свыше двух тысяч комплектов препарата "Гам-КОВИД-Вак" доставлены на полуостров самолетами военно-транспортной авиации.

Через филиал госпиталя вакцина в специальных термоконтейнерах централизованно распределяется между частями. Так, более трехсот доз препарата уже направлены в подразделения, расположенные в районе поселка Ключи.

Воскресенский добавил, что вакцинируют военных и гражданский персонал на добровольной основе, учитывая медицинские показатели. При медпунктах работают специалисты, прошедшие специальную подготовку.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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