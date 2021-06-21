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21.06.2021 08:18
Рубрика: Общество

В Бурятии ужесточили ограничения из-за COVID-19

Текст: Александр Филимоненко

В Бурятии введены дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы республики.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Так, с 21 июня ограничен режим работы предприятий общепита до 21 часа. Требования по рассадке посетителей остались прежними - не более четырех человек за столом без учета детей.

"Для организаций и предприятий введено требование о переводе не менее 30 процентов персонала на дистанционный режим работы, за исключением вакцинированных работников. За исполнением требования будут следить мобильные группы. Кроме того, мобильные группы продолжают контроль за соблюдением запрета на проведение банкетов и других массовых мероприятий", - уточнили в пресс-службе.

В республике торгово-развлекательные центры принимают посетителей до 20:00, их фудкорты работают только навынос. До 1 июля закрыты детские развлекательные зоны и центры, а также аттракционы в парках. С 1 июля закрываются лагеря дневного пребывания. До 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров.

В Бурятии продолжается рост заболеваемости. В стационарах находятся 2763 больных коронавирусной инфекцией. Коечный фонд занят на 94,2 процента. За прошедшую неделю дополнительно была развернута 661 койка.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Пандемия коронавируса COVID-19

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