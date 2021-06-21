В Башкирии внедорожник столкнулся с пассажирским поездом

21 июня в Архангельском районе Башкирии автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Авария произошла в 13:55 по московскому времени около села Абзаново на железнодорожном переезде станции "22-ой километр" Куйбышевской железной дороги. Внедорожник выехал на переезд и столкнулся с локомотивом поезда "Нижневартовск-Адлер".

Водитель Toyota Land Cruiser получил множество переломов. По пути в больницу он скончался. Схода состава не произошло, он продолжил движение в 14:13. Уточняется, что переезд, где произошла авария, оборудован светофором и звуковым сигнализатором без шлагбаума.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили: мужчина за рулем Toyota Land Cruiser перевозил пчел. По предварительным данным, он проехал на запрещающий сигнал светофора.