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21.06.2021 14:05
Рубрика: Происшествия

В Башкирии завели дело о переплате по госконтракту 8,5 млн рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Шаранском районе региональный следком возбудил уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "служебный подлог" по факту завышения объемов выполненных работ по государственному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сумма переплаты составила 8,5 миллиона рублей.

В Приморье завели дело из-за оплаты невыполненных работ по госконтракту

Как сообщили в СК по Башкирии, в октябре 2018 года управление капитального строительства Республики Башкортостан и ООО "МегаСтройМонтаж" заключили государственный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шаран на общую сумму свыше 114 миллионов рублей. С декабря 2018 по апрель 2020 года заказчик подписал акты о приемке выполненных работ и их стоимости и оплатил почти 45 миллионов рублей. Тогда как по версии следствия, в действительности подрядчик выполнил работы только на сумму 36,3 миллиона. Кстати, физкультурно-оздоровительный комплекс до сих пор не эксплуатируется.

По мнению следователей, бюджету республики причинен ущерб на сумму 8,5 миллиона рублей.

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