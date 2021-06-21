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21.06.2021 17:23
Рубрика: Происшествия

В Саранске возбудили дело о мошенничестве и побоях в доме престарелых

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело о квартирном мошенничестве и побоях. В качестве потерпевшей фигурирует 73-летняя пенсионерка, проживающая в саранском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Как сообщил Следственный комитет по региону, дело возбуждено после проверки информации, опубликованной в местных СМИ.

Фото: REUTERS
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Эта история началась еще в 2008-2009 годах, когда пенсионерка, находясь в доме-интернате, уполномочила мужчину, аффилированного к администрации учреждения, приватизировать и продать от ее имени квартиру. Как стало известно "РГ", тот работал в доме-интернате водителем. В результате через некоторое время мужчина стал владельцем жилплощади, однако денег от продажи пенсионерка не получила.

Сегодня 73-летняя женщина вынуждена жить в доме престарелых, поскольку своего жилья у нее нет.

- Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям работницы учреждения, которая 9 июня текущего года несколько раз ударила пенсионерку по голове, - пояснила старший помощник СК по Мордовии Наталья Афанасьева. - В то же время сотрудница утверждает, что пожилая женщина упала сама.

Все обстоятельства произошедшего установит следствие. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 и статье 116 УК РФ (мошенничество, побои). В администрации дома-интерната изъята необходимая документация. Также в соответствующих учреждениях истребованы документы на квартиру, ранее принадлежавшую пенсионерке.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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