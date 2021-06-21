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21.06.2021 11:12

Кузбасские предприятия СУЭК добыли 555 миллионов тонн угля

На шахте имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" состоялся митинг, посвященный добыче 555 миллионной тонны угля кузбасскими предприятиями Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко. СУЭК, отмечающая в этом году 20-летие, начала работать в регионе с 2003 года, и за это время выдано на-гора более полумиллиарда тонн угля.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Право вынести символический уголь было предоставлено сводной бригаде горняков во главе с Героем Кузбасса, бригадиром-рекордсменом шахты имени В. Д. Ялевского Евгением Косьминым.

Приняв рапорт об установлении нового трудового достижения, генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Анатолий Мешков отметил, что это действительно знаменательное для компании событие - пройден рубеж добычи угля полмиллиарда тонн. "Поздравляю все коллективы предприятий компании с достигнутым результатом и благодарю за высокий профессионализм, за верность нелегкому шахтерскому делу. 2021 год особенный, юбилейный. 300 лет Кузбассу. 20 лет СУЭК. И так сложилось, что своеобразным подарком стало наше общее трудовое достижение. По сути, это результат напряженной работы целого поколения горняков. За ним стоит не только масштабное развитие предприятий компаний, но и успешное решение многих социально значимых для Кузбасса вопросов".

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

К поздравлениям присоединился директор шахты имени В. Д. Ялевского Иван Сальвассер. Он подчеркнул, что на долю коллектива предприятия приходится каждая пятая тонна из общего количества угля, добытого компанией в Кузбассе. Шахта благодаря инвестициям СУЭК и мастерству горняков уверенно входит в число флагманов угольной отрасли не только России, но и мира.

Также поздравили шахтеров с новым успехом участники мотопробега, посвященного юбилеям Кузбасса и СУЭК. Тридцать байкеров, входящих в Ассоциацию мотоклубов Сибири, колонной проехали по всем территориям, где работают предприятия компании, создавая тем самым праздничную атмосферу. В Киселевске они встретились с юными участниками движения Трудовых отрядов СУЭК. Вместе с ребятами мотоциклисты помогли в благоустройстве территории Храма Иконы Божией Матери Скоропослушница. А митинг на шахте имени В. Д. Ялевского стал знаменательным финальным пунктом мотопробега.

Среди шахтеров есть немало людей, увлекающихся мотоциклами, поэтому компанию "СУЭК-Кузбасс" связывает многолетняя дружба с ленинск-кузнецким мотоклубом "IRON RIDERS". В копилке совместных добрых дел проведение различных благотворительных акций, направленных на поддержку детей из малообеспеченных семей, организацию праздников для воспитанников детских домов и социальных приютов.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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