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21.06.2021 11:22
Рубрика: Общество

Первый эффект от программы "Чистый воздух" мы почувствуем к 2024 году

В Красноярский край прибыла с рабочим визитом заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Первый день ее работы посвящен экологической повестке и качеству реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух".
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Сегодня утром Виктория Абрамченко и губернатор Красноярского края Александр Усс проинспектировали ход модернизации АО "РУСАЛ Красноярск". Наряду с ООО "СГК" и ООО "Красноярский цемент" предприятие участвует в реализации программы "Чистый воздух". Компании продолжают модернизацию производств и вкладывают средства в экологическое переоснащение.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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АО "РУСАЛ Красноярск" уже реализовало два из четырех запланированных этапов модернизации. Построены и введены в эксплуатацию 19 современных "сухих" газоочисток, внедрена технология "Экологический Содерберг" - это позволило снизить выбросы на 38 процентов (34,5 тыс. тонн). Руководство компании презентовало систему видеонаблюдения за электролизами, а также перевод производства на новые технологии для улучшения экологических показателей, в том числе сокращения выбросов бензапирена.

Дополнительно АО "РУСАЛ Красноярск" планирует масштабную "алюминиевую перезагрузку". На месте действующих заводских цехов создадут кардинально новые производства - фактически до конца 2028 года обновят 60 процентов мощностей.

Прямая речь

Виктория Абрамченко, вице-премьер Правительства РФ:

- Президент поручил четырем алюминиевым заводам, которые расположены в Иркутске, Братске, Красноярске и Новокузнецке, провести масштабную экологическую модернизацию. Такая программа предприятиями уже подготовлена. В настоящее время министерство промышленности РФ и министерство финансов РФ готовят необходимую документацию. Потребуется предусмотреть государственные гарантии под модернизацию заводов непосредственно в законе о бюджете. Такая модернизации завершится к 2030 году, а первый эффект, когда мы почувствуем уже существенное снижение выбросов в атмосферный воздух, будет к 2024 году.

Комментарий

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

К 2030 году нас ждет революционное изменение экологической ситуации на Красноярском алюминиевом заводе. Важно, что компания не пользуется готовыми решениями. Все, что сейчас реализуется, - разработки специалистов самого КрАЗа. И в этом смысле, как с точки зрения экологической, так и с точки зрения инновационной, это действительно серьезное достижение для края. Все крупные промышленные предприятия региона подписали экологическую хартию и свои обязательства соблюдают. Поэтому комплексный план по сокращению выбросов в атмосферу Красноярска мы реализуем с абсолютно конкретными результатами.

В ходе визита Виктория Абрамченко отметила, что Красноярский край работает "на опережение": не дожидаясь создания федеральной государственной информационной системы, регион активно и успешно развивает сеть экологического мониторинга.

Справка

По поручению Владимира Путина в 2018 году Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска и Норильска. Оба города участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

В план для Красноярска вошли мероприятия по снижению выбросов от транспорта, модернизации промышленных предприятий, сносу аварийных домов с печным отоплением, замещению малоэффективных угольных котельных, совершенствованию системы мониторинга, регионального экологического надзора, созданию лесопаркового зеленого пояса города. Общий объем финансирования реализации плана составляет 68,69 млрд рублей. К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в краевой столице планируется сократить на 22,33 процента (или на 42,58 тыс. тонн), в Норильске - на 75 процентов (на 1,3 млн тонн).

Крупнейшие предприятия, расположенные в Красноярске, подписали хартию, согласно которой определен план модернизации производств на общую сумму 167 млрд рублей. Как результат - за последние пять лет объем выбросов в атмосферу снизился на 17,6 тыс. тонн или на 13,8 процента.

В послании Федеральному Собранию РФ Президент акцентировал внимание на ответственности предприятий, наносящих вред окружающей среде, на снижении вредных выбросов в 12 индустриальных центрах, в том числе в Красноярске, на 20 процентов, а также на модернизации Красноярского алюминиевого завода. Экологическая тема обсуждалась и на рабочей встрече Владимира Путина с Александром Уссом в мае этого года.

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