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21.06.2021 08:46
Рубрика: Происшествия

Полиция завела дело на красноярку, поставившую на колени чужого ребенка

Текст: Дмитрий Машуков

Полиция Красноярска возбудила уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в причинении телесных повреждений чужому ребенку. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

Москвичка избила ребенка во время интернет-трансляции

С заявлением о травмах мальчика к правоохранителям обратилась 13 июня его мать. Стражи порядка выяснили, что инцидент произошел в одном из дворов Ленинского района краевой столицы. Несудимая 25-летняя горожанка насильно поставила девятилетнего ребенка на колени и заставила просить прощения у ее пятилетнего сыны, которого старший мальчик якобы оскорблял. При этом она удерживала несовершеннолетнего за шею и волосы.

В полиции уточнили: ранее в отношении женщины применялось административное наказание по статье КоАП "Побои", поэтому теперь возбуждено уголовное дело. Виновной грозит арест на срок до трех месяцев.

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