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21.06.2021 12:15

Робот помог выбрать имя для аэропорта Абакана

Главные воздушные ворота Хакасии будут носить имя Василия Гавриловича Тихонова, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации, ветерана Великой Отечественной войны. Такое решение приняли жители республики во время общественных обсуждений и конкурса, который провела Общественная палата Хакасии. Для организации опроса было использовано около десятка современных цифровых сервисов. Большую часть из них обеспечил технологический партнер проекта - оператор "МегаФон".

Одним из основных инструментов для опроса стала "горячая линия" со специальным номером 8-800-222-51-85, на который жители республики могли позвонить бесплатно c любых телефонов. Кол-центр на номере заменил сервис Виртуальная АТС. На начальном этапе люди с помощью автоответчика называли свой вариант выдающегося соотечественника для названия аэропорта. А на заключительном, благодаря технологии голосового меню, выбирали одного из трех претендентов-финалистов. Многоканальный номер обеспечил бесперебойную работу линии даже в последние, самые "жаркие" дни голосования, когда на единый номер поступало свыше полутора тысяч звонков в сутки.

Именно на финальном этапе с жителями Хакасии общался робот "Вячеслав". Искусственный интеллект определял "на слух", за кого проголосовал человек, и мог поддержать беседу по нескольким сценариям. Например, уточнить, удобно ли собеседнику говорить, и при необходимости перезвонить, зафиксировать, если кто-то не хочет голосовать или пока не определился с выбором, и даже мог понять, что с ним общается ребенок. "Вячеслав" провел несколько тысяч бесед, многие жители Хакасии даже не догадались, что разговаривали с роботом.

Еще один сервис, который использовался в проекте - таргетированные рассылки сообщений. С их помощью МегаФон информировал жителей региона о проекте, а также собирал голоса благодаря функции "Отклик". Многие делали свой выбор на сайте Общественной палаты, где была реализована авторизация через "Мобильное информирование".

"Для нас было важно предоставить жителям Хакасии максимально широкие возможности для голосования. Чтобы каждый человек, независимо от возраста, места проживания и степени технической "подкованности" мог принять участие в проекте. Поэтому наряду с традиционными методами сбора голосов мы использовали современные цифровые инструменты, которые позволяли нам быстро получать и обрабатывать информацию по опросу, видеть точную и полную картину в режиме реального времени", - комментирует Анастасия Соленникова, эксперт ГКУ РХ "Аппарат Общественной палаты.

"Если раньше подобные опросы требовали привлечения большого количества людей, ресурсов и времени, то сейчас digital-технологии позволяют реализовать такие проекты быстро и эффективно. Общественная палата Хакасии активно внедряет современные цифровые решения, и мы готовы и в дальнейшем делиться своими компетенциями и экспертизой с государственными заказчиками в республике", - комментирует Евгений Попов, директор Абаканского отделения МегаФона.

Справка

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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