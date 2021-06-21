Тело пропавшего в Красноярском крае мальчика нашли в водоеме

Семилетнего мальчика, который накануне пропал в Абанском районе, нашли мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Красноярскому краю.

Напомним, в полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратился его отец. Он рассказал, что в воскресенье около 14 часов сын уехал на велосипеде из дома в поселке Абан. Были созданы поисковые группы из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и отделов по делам несовершеннолетних. К поискам привлекали водолазов.

По информации правоохранителей, тело обнаружили в водоеме.