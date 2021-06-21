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21.06.2021 11:06
Рубрика: Общество

Врач рассказала о тонкостях борьбы с женским старением

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Красноярский научный центр СО РАН Фото: Красноярский научный центр СО РАН
Фото: Красноярский научный центр СО РАН

Акушер-гинеколог НИИ медицинских проблем Севера Лина Гурова перечислила симптомы распространенного женского недуга и дала советы для эффективного продления молодости. Рекомендации врача относительно антиэйджинга (борьбы со старением), профилактики выпадения органов опубликовал сегодня Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

Сотрудник НИИ не ограничилась привычным напоминанием о необходимости ежегодного осмотра у гинеколога и поделилась информацией о современных методах антиэйджинга. Например, о возможности гормональной поддержки для женщин практически в любом возрасте. В частности, по словам врача, в период менопаузы главной проблемой организма становится потеря кальция, поскольку падает уровень женских гормонов, помогающих удерживать его. Как следствие - страдают кости. Чтобы избежать их разрушения, нужно начинать терапию еще до наступления менопаузы - за два-три года до ее начала.

Фото: iStock
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Акушер-гинеколог посоветовала обратить особое внимание на витамин Д. Это не дань моде, а насущная необходимость. Он важен и для того, чтобы нормально усваивался кальций, и в целом для здорового протекания биохимических процессов. Дело в том, что проблема с этим витамином появляется, как правило, именно после определенного возраста, поэтому следует контролировать лабораторные показатели уровня витамина Д. При необходимости его дефицит можно восполнять, корректируя рацион, - получать с пищей Омега-3 жирные кислоты.

Лина Гурова уверяет, что сейчас россиянам доступен широкий спектр мер против старения. Системы поддержки организма позволяют не "доживать", а комфортно жить. Помогут в этом врачи и общие рекомендации. Речь идет как о хирургических методах, например, лапароскопии, так и специальных упражнениях для укрепление мышц тазового дна, физиолечении и миостимуляции.

Врач рекомендует женщинам тщательно следить за своим весом, регулярно тренировать мышцы тазового дна с помощью упражнений Кегеля, как можно дольше практиковать половую жизнь, иметь в виду возможность гормональной поддержки и стараться своевременно купировать инфекционные заболевания.

Добавим, в числе главных симптомов, которые должны заставить насторожиться, специалист назвала изменение веса, недержание мочи и характерный запах.

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