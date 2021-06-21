Фельдшер из КЧР за борьбу с COVID-19 награжден медалью Луки Крымского

Фельдшер Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Карачаево-Черкесии Юсуф Шаев награжден медалью Луки Крымского. Указом Президента России также отмечены почти 140 работников медицинской сферы.

Государственная награда вручается за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

На станции помощи в Черкесске Юсуф Даткович работает более четверти века - с 8 мая 1992 года, а до этого, после окончания медицинского училища, пять лет трудился фельдшером в больнице Хабезского района. Богатый профессиональный опыт помогает ему лечить больных с самыми сложными диагнозами, в том числе с COVID-19.

- С началом пандемии нагрузка на медиков возросла в несколько раз. Если раньше в сутки было 120 -150 вызовов, то затем их число поднялось до 200-250. Всего в прошлом году приняли порядка 175 тысяч вызовов. Сейчас волна спала, но это не значит, что нужно не соблюдать правила социальной и медицинской безопасности. Считаю, что всем людям нужно привиться от коронавирусной инфекции. Удивительно, но люди старшего поколения подходят к вакцинации более ответственно, а вот молодежь не делает прививки, - говорит Юсуф Шаев и призывает не откладывать вакцинацию до лучших времен.

Кстати, недавно в регионе появился новый праздник - 1 июня впервые в истории Карачаево-Черкесии состоялось празднование Дня работника скорой помощи. Теперь его будут отмечать ежегодно.

Справка "РГ"

Медаль Луки Крымского - государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки - Валентина Войно-Ясенецкого. Учреждена 19 июня 2020 года.