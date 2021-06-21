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21.06.2021,  
10:58
Текст:  Светлана Цыганкова

Подлодки "Санкт-Петербург" и "Краснодар" станут участниками МВМС-2021

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Подводные лодки "Санкт-Петербург" и "Краснодар" станут участниками десятого Международного военно-морского салона-2021. Они займут почетное место у причалов Санкт-Петербургского морского порта.

Фото: РИА Новости
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Эти субмарины построены в Северной столице. Подводная лодка "Краснодар" проекта 636.3 вошла в состав ВМФ России в ноябре 2015 года. Она служит на Черноморском флоте. Субмарина сочетает акустическую скрытность и дальность обнаружения целей, снабжена новейшим инерциальным навигационным комплексом, современными видами вооружения.

Дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта 677 вошла в состав ВМФ РФ в 2010 году. Приписана к Северному флоту. Это четвертое поколение неатомных подлодок, обладающее боевой эффективностью и улучшенными тактико-техническими характеристиками.

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