В Поморье на 8 лет осудили мужчину, обливавшего кипятком ребенка

Архангельский областной суд приговорил 49-летнего жителя города Котласа к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство двухлетней девочки.

Как сообщили в суде, мужчина в ночное время дважды поливал кипятком маленькую дочку знакомых, а также свою сожительницу. Родители оставили своего ребенка ночевать у этой пары. Осужденный объяснил такую жестокость тем, что его раздражал плач девочки. В момент совершения преступления он был пьян.

Ребенка спасла только своевременная помощь врачей. Если бы не это, последствия термического ожога могли стать необратимыми. У девочки было обожжено 15 процентов тела, она провела сутки в реанимации, одна из ожоговых ран долго не заживала.

Изначально следствие обвинило мужчину в покушении на убийство ребенка, но районный суд признал его виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к трем годам колонии-поселения.

Прокуратура обжаловала этот приговор как слишком мягкий. Областной суд его отменил и расценил действия обвиняемого как покушение на умышленное причинение смерти малолетнему с особой жестокостью. За это ему назначено более строгое наказание. Отягчающим обстоятельством стало состояние опьянения.

В суде также выяснилось, что 29-летние родители пострадавшей девочки и ее старшей сестры регулярно навещали осужденного и его сожительницу. Их сблизило пристрастие к спиртному. При этом семья с детьми не состояла на учете как неблагополучная.

Накануне случившегося мать девочек получила детское пособие и предложила знакомым купить на него выпивку. После совместных возлияний молодая женщина уехала, оставив дочку у чужих людей. Ее уложили спать, но она постоянно просыпалась и звала маму, чем навлекла на себя гнев сильно пьяного мужчины. Он поливал водой из вскипевшего чайника малышку и свою сожительницу, которая пыталась успокоить девочку. В итоге женщина с ребенком выбежала в подъезд, где встретила соседей, проснувшихся от детских криков. Они вызвали скорую помощь.

Мать девочки заявила, что не имеет претензий к осужденному. По имеющимся данным, пострадавший ребенок остался в своей семье.

Приговор вступил в законную силу.