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21.06.2021 13:00
Рубрика: Общество

Калмыцкие ученые разработали сеялку для борьбы с пустынями

Текст: Руслан Мельников (Элиста)

Сотрудники Калмыцкого госуниверситета решили проблему высевания семян терескена и прутняка, которые помогают восстанавливать деградировавшие пастбища и препятствуют распространению пустыни.

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- Проблема заключается в том, что эти семена обычно получают от некультивируемых степных растений, но за последние три года их стало меньше из-за засухи. Мы столкнулись с дефицитом таких семян, - рассказал корреспонденту "РГ" декан инженерно-технологического факультета КалмГУ Валерий Эвиев.

У вуза есть опытное мини-поле и 2,5 гектара семенного участка, и университет в сотрудничестве с калмыцким НИИ сельского хозяйства работает над проектом создания промышленного семеноводства кормовых растений, к которым относятся терескен и прутняк. Но искусственно выращивать эти растения до сих пор было сложно.

- Обычные семена в обычной сеялке просто высыпаются в землю под воздействием силы тяжести. А семена этих растений - не сыпучие, они как вата, очень легкие. Их нужно специально проталкивать в семенное окно в сеялке. Но таких приспособлений нет. Поэтому пришлось вводить усовершенствования. В разработанной нашими специалистами сеялке установлен ворошитель с толкателями и семяпроводы большего диаметра, - поясняет Валерий Эвиев.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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