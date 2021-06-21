Калмыцкие ученые разработали сеялку для борьбы с пустынями

Сотрудники Калмыцкого госуниверситета решили проблему высевания семян терескена и прутняка, которые помогают восстанавливать деградировавшие пастбища и препятствуют распространению пустыни.

- Проблема заключается в том, что эти семена обычно получают от некультивируемых степных растений, но за последние три года их стало меньше из-за засухи. Мы столкнулись с дефицитом таких семян, - рассказал корреспонденту "РГ" декан инженерно-технологического факультета КалмГУ Валерий Эвиев.

У вуза есть опытное мини-поле и 2,5 гектара семенного участка, и университет в сотрудничестве с калмыцким НИИ сельского хозяйства работает над проектом создания промышленного семеноводства кормовых растений, к которым относятся терескен и прутняк. Но искусственно выращивать эти растения до сих пор было сложно.

- Обычные семена в обычной сеялке просто высыпаются в землю под воздействием силы тяжести. А семена этих растений - не сыпучие, они как вата, очень легкие. Их нужно специально проталкивать в семенное окно в сеялке. Но таких приспособлений нет. Поэтому пришлось вводить усовершенствования. В разработанной нашими специалистами сеялке установлен ворошитель с толкателями и семяпроводы большего диаметра, - поясняет Валерий Эвиев.