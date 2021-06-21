В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы ливней

Главное управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми вечером 21 июня и в течение 22 июня сильными ливнями и шквалистым ветром со скоростью 15-20 метров в секунду. Об этом со ссылкой на Крымский гидометцентр сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Также ожидаются грозы и град. В связи с этим в ведомстве напомнили об угрозе жизни и здоровью населения из-за вероятного падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, а также возможных обрывов линий электропередачи.

Кроме того, в главке подчеркнули, что прохождение комплекса опасных гидрометеорологических явлений с высокой долей вероятности способно привести к подтоплению территорий, повреждению и гибели сельскохозяйственных растений, спровоцировать аварии на объектах энергетики и ЖКХ, а также нарушить транспортное сообщение.

Напомним, в конце прошлой недели Керчь, Ялта, а также села Кировского и Ленинского района пострадали от сильнейших ливней. Ранее синоптики предупредили о масштабных потопах на юге России, в том числе на полуострове. Больше других стихия нанесла урон Керчи и Ялте, в которых за короткое время выпали три и две месячные нормы осадков, соответственно. В результате сотни домов и десятки улиц оказались затоплены. Спасателям пришлось эвакуировать около 1800 человек. По последним данным, от стихии пострадали 43 человека, один погиб.